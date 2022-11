Lara Fellner ist verzweifelt. Ihr Lebensgefährte Alexander ist tot, und ihr gemeinsamer Sohn, der siebenjährige Emil, wird von seinen Großeltern festgehalten. Sie haben ihm eingeimpft, dass seine Mama für den Tod seines Papas verantwortlich ist. Sie haben sie sogar angezeigt und das vorübergehende Sorgerecht beantragt. Es ist an Lara, ihre Unschuld zu beweisen, denn auch Kommissarin Jessika Pollath ist unsicher, ob hier nicht das Delikt einer Beihilfe zum Suizid vorliegt.



Um den Jungen aus den Streitigkeiten herauszuhalten, macht sich der Großvater Burkhart Weninger mit dem Kleinen auf den Weg zu seiner Berghütte. Unterwegs machen sie eine dramatische Beobachtung: Ein hilfloser Kletterer hängt in bedrohlicher Lage am Seil. Für die herbeigerufenen Bergretter kein Routineeinsatz: Der erfahrene Bergsteiger Klemens Berger kam mitten im Sperrgebiet in diese lebensgefährliche Lage, und es ist nur Michi Dörflers fliegerischem Können und Markus Koflers Wagemut zu verdanken, dass die Rettung gelingt.



Als Markus jedoch mit dem leicht verletzten Klemens am Seil hängt und ihm erzählt, dass man ihn in die Klinik bringen wird, geschieht Unglaubliches: Klemens öffnet den Karabiner seines Gurtes und lässt sich in die Tiefe stürzen, mitten in einen See. Die erneute Suche nach ihm bleibt erfolglos, denn Klemens erklimmt bereits wieder den Berg.