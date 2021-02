Um seinem Freund zu helfen, strapaziert Markus sogar seine eigene Beziehung zu Katharina, die gerade von ihrem Ex Thomas umworben wird. Und so leicht, wie sich Norbert das Treffen mit seiner Tochter Marie vorgestellt hat, ist es nicht.



Monika, Maries Mutter, die in einer Hütte oben in den Bergen lebt, bestreitet vehement, dass Norbert der Vater ist. Als Marie ihre Mutter zur Rede stellt, passiert ein Unglück.