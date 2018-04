Verschollen (1)

Offenbar hatte der Großvater von Felix und Bastl Mooslechner das Bild in den letzten Kriegstagen bei einem Transport entwendet und das Diebesgut hoch oben in den Bergen versteckt.



Währenddessen trifft Tobias Herbrechter zum ersten Mal auf seine Halbschwester Katharina Strasser, die ihm sein Vater Peter vorstellt. Sie soll als Physiotherapeutin im Hotel der Familie Herbrechter anfangen. Das emotional aufgewühlte Geschwisterpaar macht sich gemeinsam auf den Weg, um die Absperrungen an den Zufahrtswegen in den Bergen zu kontrollieren.



Als sie im Sperrgebiet auf das Auto mit Marie, Bastl und Felix treffen, beginnt eine rasante Verfolgungsjagd, bei der sich Tobias' Wagen überschlägt und einen steilen Abhang hinabstürzt.