Simon hat sich immer noch nicht damit abgefunden, dass Jessi und Markus in der Vergangenheit eine Nacht miteinander verbracht haben – vor allem weil beide es ihm verschwiegen haben. Aller persönlichen Befindlichkeiten zum Trotz müssen sich die Bergretter aber vor allem auf die Suche nach Jessi konzentrieren. Sie befindet sich in der Gewalt von Tatjana Fetscher, die sich an ihr für den Tod ihres Verlobten rächen will. Bei einer Verfolgungsjagd während Jessis Dienstzeit in Wien, war dieser von einem Parkdeck in den Tod gestürzt. Während Tatjana einen perfiden Plan für Jessis Tod verfolgt, suchen die Bergretter fieberhaft nach ihr. Ausgerechnet Rudi hat die entscheidende Eingebung, wohin Tatjana Jessi verschleppen will. Doch die Entführerin ist bewaffnet und zu allem bereit. Nicht nur für Jessi geht es plötzlich um Leben und Tod.

Währenddessen ist Johanna von ihrer Reise zurück. Eigentlich will sie als erstes zu Markus in die Kneipe, wo sie zu ihrer Überraschung jedoch nur auf Franz trifft. Die beiden verbringen den Abend miteinander – mit verhängnisvollem Ausgang.