Franka bricht überstürzt ins Tal auf, um ihre Beziehung zu retten, verunglückt aber im Berg – eine echte Herausforderung für die Bergrettung Ramsau.



Tobias Herbrechter macht mit Emilies Kindern einen heimlichen Ausflug. Er möchte Emilie einen Heiratsantrag machen, will aber zuerst die Zustimmung ihrer Kinder Hanna und Lukas. Als das Wetter plötzlich unvorhergesehen umschlägt und Tobias am Hang abrutscht, sind die Kinder für kurze Zeit auf sich gestellt. Als Tobias zurückkehrt, sind die Kinder verschwunden. Vollkommen verzweifelt bittet er Andreas um Hilfe. Der vermutet schnell, dass das Verschwinden der Kinder mit dem Wetterforschungsteam in Verbindung stehen könnte. Andreas Marthaler und alle Kollegen der Bergrettung Ramsau machen sich auf den Weg, um die Kinder zu finden.