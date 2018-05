Frankas Mann ist hinter die Liaison der beiden gekommen, für ihn ist die Ehe mit ihr beendet. Dennoch begleitet ihn Franka auf den Berg – nicht nur, um Ralf an der Flucht mit den Geräten der Wetterstation zu hindern, sondern vor allem, um ihre Ehe doch noch retten zu können.



Während Ralfs Abstieg ins Tal naht plötzlich ein Unwetter, von dem auch Emilies Kinder Hanna und Lukas betroffen sind. Sie warten am Berg auf Tobias, der mit ihnen einen Ausflug gemacht hat. Nach seinem Sturz braucht er einige Zeit für den Aufstieg, bis er wieder bei den Kindern sein kann. Doch so lange können diese nicht warten, und so folgen sie zögerlich Ralf Trembacher, der oberhalb eine schützende Höhle kennt.



Dort finden sie zunächst Schutz, doch dann beginnt der vermeintlich sichere Unterschlupf zu einer tödlichen Falle zu werden. Und niemand weiß, wo sie sich aufhalten. Die Bergretter trommeln alle verfügbaren Kräfte zusammen und leiten eine groß angelegte Suchaktion ein.