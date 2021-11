Dann taucht ein Tagebuch des Opfers auf, an dem nicht nur Marquarts Ex Ariane Moosbach großes Interesse zeigt. Wem könnte das Erscheinen des Tagebuches schaden? Es liegt auf der Hand, dass der Täter im Umkreis von Wolf Marquardt zu suchen ist. Wer profitiert neben ihm selbst von Marquardts Rückkehr ins Finanzbusiness? Als sich das junge Zimmermädchen Cosima Becker allein mit dem Börsenguru in seinem Hotelzimmer befindet, wird jedenfalls klar, dass Marquardt nichts aus der Vergangenheit gelernt zu haben scheint.