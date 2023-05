Am Abend ist es dann so weit: Das Team versucht, die liebgewonnene Kollegin und engagierte Rettungsärztin Maren Maibach so undramatisch wie möglich zu verabschieden. Vor allem Alex schmerzt die Trennung sehr, was er sich aber nicht anmerken lassen will. Für Alex und Wollcke ist immerhin tröstlich, dass ihre neue Rettungsärztin eine alte Bekannte ist: Ilona Müller. Torsten begegnet Ilona zum ersten Mal und verfällt dieser Frau auf den ersten Blick.



Wie es der Zufall will, gibt es gleich am nächsten Morgen ein Wiedersehen mit der Ex-Kollegin. Maren wird an einer Tankstelle Zeugin eines Verbrechens mit schlimmen Folgen. Als die Rettungsflieger eintreffen, unterstützt Maren selbstverständlich ihre Nachfolgerin bei der Versorgung der Verletzten.