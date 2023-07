Endlich, nach fünf Stunden bangen Wartens, kommen die Ärzte erschöpft aus dem OP. Evi, die Kinder Pit und Pat, Wollcke, Sabine und Blank sind voller Hoffnung. Doch die Ärzte haben den Kampf um Pauls Leben verloren. Ein Schock für das gesamte Team.



Außerdem findet Sabine im Aufenthaltsraum des Rettungszentrums einen Brief an Blank. In der darin enthaltenen Dienstvorschrift wird auf das Verbot "sexueller Betätigung in militärischen Liegenschaften" hingewiesen. Die Anspielung ist anonym und die Sache klar: Jemand will Blank übel mitspielen und ihm eine Liebschaft mit Sabine unterstellen.