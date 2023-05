Obwohl alles nach einem Unfall aussieht, hat Ilona Zweifel. Sie ermittelt nun mit Alex auf eigene Faust. Doch nicht nur Alex und Ilona leisten außerhalb ihrer Dienstzeit Erste Hilfe. In der Zahnarztpraxis sieht Thomas, wie eine Frau einen Schlaganfall erleidet. Natürlich ist er sofort zur Stelle und alarmiert seine Truppe. Dass ihm dadurch seine eigene schmerzhafte Behandlung in letzter Sekunde doch noch erspart bleibt, bemerkt in dieser Aufregung niemand.



Ilona ist ganz froh, dass sie so viel Trubel ausgesetzt ist, denn so schafft sie es, Ben aus dem Weg zu gehen. Auch Thomas wird mit Liebeskummer konfrontiert. Allerdings mit dem seiner pubertierenden Tochter Nina. Wollcke hat sich endlich mit der Tatsache abgefunden, dass Iris modelt, und für Alex nähert sich der Tag der Entscheidung. Entgegen aller Erwartungen wird er nicht degradiert oder in den Kosovo versetzt, sondern ausgezeichnet und sogar befördert.