Ausgetestet

Als die Cops schließlich erfahren, dass van Brinken 5000 Euro an Raabe überwiesen hat, um die Hotelbewertung zu beschönigen, gerät der Hotelmanager zusehends unter Druck. Doch auch Zimmermädchen Sonja wird verdächtigt, hat Raabe ihr doch den großen Geschäftsmann vorgespielt, um sie zu verführen. Dass die Hotelangestellte daraufhin kurzen Prozess gemacht hat, können sich Hansen und Stadler gut vorstellen.



Eine andere Spur führt zu Andreas Weishäuptl. Der ehemalige Hoteldirektor verlor sein Hotel aufgrund Raabes negativer Bewertungen und stürzte zum einfachen Zeitungsverkäufer ab. Hat sich Weishäuptl nun an Raabe gerächt?



Während die Kommissare den Fall lösen, versucht Pathologin Dr. Eckstein ihr Schäferstündchen mit ihrem heimlichen Geliebten, den sie ausgerechnet in dem Hotel getroffen hat, in dem der Tote gefunden wurde, geheim zu halten.



Als Dr. Ecksteins Hotelrechnung aus Versehen bei Sekretärin Stockl landet, scheint ihr Verhältnis fast aufzufliegen, hätte Stockl nicht alle Hände voll zu tun, für den neuen Controller, Felix Seitz, eine passende Bleibe zu finden. Dass dieser am Ende bei Marie auf dem Hof wohnt, wo bereits Kommissar Stadler untergekommen ist, hätte niemand gedacht.