Er wollte mit ihr nach Brasilien auswandern, doch Paula Kraus machte vor ein paar Tagen mit Stürmer Schluss. Sowohl sie als auch ihr Mann, der Wirt Johann "Johnny" Kraus, sind verdächtig, zumal sein Alibi nicht wasserdicht ist. Auch Stürmers geschiedene Ehefrau Agnes Lischewski gerät unter Verdacht: Warum hörten ihre Unterhaltszahlungen so plötzlich auf?



Die Polizeiverwaltung München schickt Bewerbungsunterlagen für die freie Controllerstelle nach Rosenheim, da die halbe Personalabteilung in München krank ist. Dr. Lauser-König hat darum gebeten, die Bewerbungen vorzusortieren. Achtziger und Seitz müssen zur Fachsitzung zum Thema Datenschutz, deshalb wird Stockl gebeten, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Es kündigt sich jedoch schon eine Bewerberin, Frau Ulrike Lindenschmitt, für den nächsten Tag im Rosenheimer Präsidium an. Hat Frau Stockl sich umsonst die Mühe gemacht?