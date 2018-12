Monika Leitner, eine der Yoga-Schülerinnen, hatte Shivanando kurz vor dem Mord 10 000 Euro geliehen, nachdem sie mit ihm eine Liebesnacht verbracht hatte. Hat Armin, ihr Ehemann, Ferdinand aus Eifersucht erschlagen? Oder ist sie selbst mit ihrem Yogalehrer in Streit geraten, weil dieser das Geld nicht zurückgezahlt hat?



Neben Shivanandos Mitarbeiterin Ellen Werdenfels gerät auch Linda Schmitz in den Fokus der Ermittlungen, als herauskommt, dass sie ebenfalls ein Verhältnis mit dem Bruder ihres Mannes hatte. Während die Kommissare Stadler und Hansen ermitteln, klingelt ständig Stadlers Handy, denn seine Frau Hilde ist zu Besuch in Rosenheim.