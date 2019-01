Wie die Kommissare Stadler und Hansen herausfinden, hatte Wölfle eine Affäre mit Johannes Rehs Frau Lydia. Hat Reh aus Eifersucht zugestochen? Oder war es Wölfles Frau Franziska? Die Witwe erbt nun Wölfles gesamtes Vermögen. Bei einer Scheidung jedoch hätte sie ohne einen Cent dagestanden.



Während die Kommissare ermitteln, lernt Christin Lange den attraktiven Julian Trautmann kennen. Der smarte Surfer plant, in Rosenheim einen mobilen Surfbrett-Verleih am See zu eröffnen. Mit Andreas Lorenz' Hilfe will Christin Julian bei der Umsetzung seines Traums helfen. Für Hilde Stadler geht der Urlaub in Rosenheim zu Ende. Doch eine Sperrung der Autobahn verhindert ihre Abfahrt.