Auch Köbls Verlobte Sybille Doll ist verdächtig, denn der Kapitän nahm es offenbar mit der Treue nicht so genau, weshalb es kürzlich einen lautstarken Streit gab. Oder griff Walter Fritsch zur Waffe? Der städtische Beamte hat seine Position missbraucht, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Köbl fand das heraus und erpresste Fritsch. Erst ein Anruf in Spanien führt die Ermittler zur Lösung des Falls.



Der bekannte Dirigent Gregor Bott soll nach Rosenheim kommen und die Aufführung des Musikakademie-Orchesters anlässlich der Schiffstaufe dirigieren. Herr Bott hat bei Stockl um die Buchung eines Doppelzimmers gebeten, da er in Begleitung einer gewissen Aurelia Berger anreist. Kurz darauf ruft Botts Managerin Viktoria Bott bei Marie an. Auch sie möchte zum Konzert kommen und bittet auch um Buchung eines Zimmers. Stockl und Marie schlussfolgern: Gregor Bott reist mit seiner Geliebten an – und seine Ehefrau und Managerin hat keine Ahnung!