Die redselige Nachbarin des Opfers, Erika Hetzendorfer, gibt den Kommissaren Hansen und Stadler wertvolle Hinweise. So gab es bis zuletzt einen Streitpunkt zwischen den beiden Braumeistern: Wer bekommt das zukünftige Ausschankrecht auf dem Rosenheimer Volksfest?



Die gelernte Goldschmiedin Melanie Hinteregger war mit Winfried Bartl ebenfalls in einen Streit geraten. Denn er hatte ihr einen lukrativen Werbevertrag mit "Bartlbräu" gekündigt. Zusätzlich vermutet Elisabeth Bartl, dass ihr Mann eine Affäre hatte. All diese Verdächtigen hätten ein Motiv gehabt. Welches jedoch führte zur Tat?



Während die Kommissare den Fall lösen, machen Frau Stockl und Frau Grasegger bei einem Selfie-Wettbewerb mit. "Schlüterbräu" sucht ein weibliches Biermaskottchen Ü40. Das Konterfei der Gewinnerin soll das Jubiläumsbier von Schlüterbräu zieren, und als Gewinn winkt ein Stand-up-Paddle. Welche der Damen wird das Rennen machen?