Unterdessen hat Frau Stockl den berühmten Geigenvirtuosen Maximilian Kranich im Hotel kennengelernt, der sich vor Jahren aus dem Konzertbetrieb zurückgezogen hat. Marie Hofer und Polizeichef Achtziger würden Kranich allerdings gern für ein Konzert in der Musikakademie gewinnen und setzen ihre konspirativen Hoffnungen in Sekretärin Stockl. Maximilian Kranich hat nämlich offensichtlich großes privates Interesse an der attraktiven Mitarbeiterin des Rosenheimer Kommissariats. Und so geht diese während der Bürozeiten mit Kranich Skifahren und flirtet heftig mit ihm, was wiederum deren Kolleginnen Grasegger und Lange missfällt. Nach einer überraschenden Wendung in der kriminalistischen Ermittlungsarbeit kann Frau Stockl dann maßgeblich zur Aufklärung des Falls beitragen.