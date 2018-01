Ihr Kollege, Kommissar Stadler, ist nach Passau zurückbeordert worden.



Architekt Benedikt Roesner wird von seiner Assistentin Sigrid Weierer ermordet aufgefunden. Am Vorabend hat er an einem Unternehmer-Treff im "Glockenwirt" teilgenommen. Mit dabei waren Bauunternehmer Max Mairinger, Banker Thomas Haverkamp sowie der Wirt vom "Glockenwirt", Ludwig Bernreiter.



Danner bekommt Unterstützung durch Bergmann, der erstens dringend Geld braucht und sich zweitens die Gelegenheit, mit einer Frau zu ermitteln, nicht entgehen lässt. Gemeinsam finden sie heraus: Mairinger wollte einen Entwurf Roesners abändern. Daraufhin wollte Roesner Maringer das Projekt per einstweiliger Verfügung entziehen. Das hätte Mairingers Ruin bedeutet. Und mit Mairinger wäre noch jemand den Bach runtergegangen: Thomas Haverkamp, der das Projekt noch ohne unterschriebene Verträge vorfinanziert hatte. Ein spannender Fall für die Kommissare Dirk Bergmann und Verena Danner.