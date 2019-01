Sebastian Kemper hatte Sophies Herz vor einem Jahr im Sturm erobert - gemeinsam mit ihm ist sie fürs Marketing zuständig. Und dann ist da noch Charlotte, das Nesthäkchen. Nach einem längeren Aufenthalt in Italien kam sie vor Kurzem zurück nach Rosenheim und überlegt gerade, wie es beruflich für sie weitergehen soll.



Schnell finden die Kommissare heraus, dass es mit der familiären Eintracht nicht weit her war. Denn Charlotte hatte eine Affäre mit ihrem Schwager. Am Abend vor dem Mord jedoch hat Sebastian die Beziehung beendet. Hat Charlotte aus Enttäuschung getötet? Oder war es Sophie, die hinter die Affäre gekommen war?



Ein Computer-Stick, den die Kommissare Stadler und Hansen an Sebastians Schlüsselbund finden, führt sie schließlich auf die richtige Spur. Während Stadler ermittelt, ist Hilde begeistert, als sie von der Rabattaktion im Modehaus "Linsinger" liest: 20 Prozent auf die kommende Winterkollektion. Augenblicklich und zu Stadlers Leidwesen will sie ihren Mann neu einkleiden.