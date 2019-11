Das Opfer hatte Streit mit dem berühmten Bergsteiger Tobias Teschner, für dessen Agentur "Teschner Tours" Auer bis zuletzt gearbeitet hat. Hat der Streit etwas mit dem Mord zu tun? Zusätzlich finden die Cops heraus, dass das Opfer demnächst in Konkurrenz zu Alex Wiesinger eine eigene Kletterhalle eröffnen wollte. Wollte Wiesinger das verhindern? Am nächsten Tag bringt Jasmin Frei ein Röntgenbild aufs Kommissariat. Kann es zur Lösung des Falls beitragen?



Stockl hat währenddessen mit einem Unbekannten namens Lucky abends ein Date im "Times Square" geplant. Für denselben Abend verabredet sich Seitz dort mit der Bewerberin Melanie Richter zu einem unkonventionellen Bewerbungsgespräch. Durch allerlei Missverständnisse glaubt Grasegger, dass Seitz und Stockl sich unwissend miteinander verabredet haben, was zu vielfachen Verwirrungen führt.