Hat sie aus Wut darüber an ihm Rache genommen? Auch Weilers Ehefrau Vera könnte es gewesen sein. Sie lebte mit ihrem Mann in Scheidung und hätte wesentlich weniger Geld bekommen als erhofft. Hat sie ihren Mann umgebracht, um an sein gesamtes Vermögen zu kommen? Bei der Befragung des Scheidungsanwalts Michael Simmböck kommen Unklarheiten bezüglich Weilers Vermögensaufstellung auf. Das führt die Kommissare schließlich zur Lösung des Falls.



Christin Lange hofft, dass ihre Freundin Julia Gschwender an der Musikakademie bei der neuen Konzertreihe "Junge Solisten" auftreten darf, denn dann würde Julia ihr für eine Weile in Rosenheim Gesellschaft leisten. Dummerweise hat Julia sich mit ihrem Kontrafagott ein Stück ausgesucht, an dem sich die Geister scheiden.