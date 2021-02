Die Kommissare ermitteln, dass Dr. Teufel sich plötzlich von ihrem Mann Bernd scheiden lassen wollte, obwohl er zu ihren Gunsten auf eine eigene Karriere verzichtet hat. Hat Bernd Teufel seine Frau aus Rache erschlagen? Oder wollte er mit dem Erbe seinen Lebensstandard sichern? Auch Zahnarzthelfer Max Zeller hätte ein Motiv. Dr. Teufel wollte ihn entlassen, da er sich ständig krankgemeldet hat. Aber reicht das als Grund für einen Mord aus?



Unterdessen macht Hansens Cousine Wiebke Diepenbrook mit ihrem Verlobten Jörg Radun auf der Reise in die Toskana einen Zwischenstopp in Rosenheim. Hansen soll dem Verlobten seiner Cousine auf den Zahn fühlen, denn Hansens Onkel fürchtet, dass Jörg sie nur des Geldes wegen heiraten will. Stockl holt für Hansen Erkundigungen ein, und schnell stellt sich heraus, dass Jörg eine nicht ganz weiße Weste hat.