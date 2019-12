So stellt sich heraus, dass Bernklaus Ex-Freundin Tatjana Reincke mit Rupert von Haselbach eine Affäre hatte. Aber was war das Mordmotiv? Illegale Geschäfte, Eifersucht oder doch etwas ganz anderes?



Hansen sollte eigentlich mit Stadler ermitteln, wird aber von Stockls Anruf auf dem Segelboot überrascht, was er vor ihr geheim halten will. Nur den Kollegen Stadler klärt er auf und bittet ihn um Stillschweigen. Als er auf dem Rückweg einen Ruderschaden hat, rettet er sich auf eine unbewohnte Insel. Während Stockl alle Hebel in Bewegung setzt, um Hansens unerklärlicher Abwesenheit auf die Spur zu kommen, hofft dieser auf Stadlers Diskretion.