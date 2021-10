Doch auch die Cellistin Anne Birkmeier kommt als Täterin infrage. Sie hat regelmäßig mit Wickert musiziert und war außerdem seine Geliebte. Doch am Tag des Mordes, so belegt ein Tonmitschnitt auf Wickerts Laptop, kam es zum Streit. Auch die Witwe, Clarissa Wickert, hat ein Motiv. Denn Wickerts Ehe war, entgegen ihrer Behauptung, alles andere als harmonisch. Nun erbt sie sein gesamtes Vermögen - und das ist beträchtlich.



Stockl ist im Stress. Gemeinsam mit ihrer Freundin Elfi möchte sie Karten für die ausverkaufte Lesung der Schriftstellerin Carol Redman in Rosenheim ergattern. In der Eile kauft sie im Internet zwei Karten zu einem völlig überzogenen Preis. Elfi hingegen erwirbt gleichzeitig zwei Karten zum Originalpreis und gewinnt zudem noch zwei bei "Radio Rosenheim".