Auch der alteingesessene Braumeister Josef Moosbach war mit dem Konzept seines neuen Chefs nicht einverstanden. Der ehrgeizige Grallinger wollte mit Unterstützung von Gantings Bürgermeister Karl Schretzmayer in der Traditionsbrauerei eine neue Produktpalette einführen: bunte Bierpops vom Fass. Moosbach hatte schließlich gekündigt, weil der Streit mit Grallinger eskalierte, und war zur Konkurrenzbrauerei von Claudia Sülldorf gegangen. Diese gibt zwar zunächst an, Peter Grallinger kaum gekannt zu haben, doch dann stellt sich heraus, dass sie ihm ein kaum abzulehnendes Angebot gemacht hatte. Ein interessanter Fall für die Rosenheimer Kommissare.



Gleichzeitig werden Marie und Achtziger von Bürgermeister Schretzmayer in Anspruch genommen; er will sie und natürlich die Musikakademie in seine Pläne einspannen.