Eine Nacht mit Folgen

Alice Bauer behauptet jedoch, dass sie wegen einer Affäre noch längst nicht zur Mörderin geworden ist. Als die Cops herausfinden, dass der Tote seiner Geliebten Firmenanteile und sein Vermögen überschreiben wollte, gerät Alice Bauer doch unter Verdacht. Hat sie ihren Mann aus Habgier erstochen?



Gleichzeitig wird Controllerin Patrizia Ortmann in die Ermittlungen verstrickt. Sie muss das Alibi von Tilo Melzer, dem Firmenpartner des Toten, bestätigen. Sven Hansen staunt nicht schlecht, als er erfährt, dass die Controllerin in der Tatnacht mit Melzer zusammen war - und ist fast ein bisschen eifersüchtig. Unter Verdacht steht auch Basti Lautner. Er hat 40 000 Euro an die Firma des Toten verloren. Ist er aus Rache zum Mörder geworden?



Als Lautner gesteht, den Wochen zurückliegenden Brandanschlag bei Bauer begangen zu haben, scheint der Fall gelöst zu sein. Doch dann entdeckt Pathologin Dr. Kern eine Druckstelle am Hals des Toten. Der Tote hat eine Kette getragen, die der Täter mitgenommen haben muss. Und diese Kette führt die Kommissare schließlich auf die richtige Spur.