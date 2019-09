Die Kommissare Hansen und Hartl vermuten, dass sie ihn umgebracht hat, um nun die hohe Prämie der Lebensversicherung für sich in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig gerät der Versicherungsmakler Otto Krügl in den Fokus der Ermittlungen. Er ist der neue Lebensgefährte von Frau Gassmann. Dass Krügl seinen Rivalen loswerden wollte, nachdem dieser plötzlich in Rosenheim auftauchte, können sich die Kommissare gut vorstellen. Oder hat Dauercamper Manfred Auer seine Hände im Spiel? Eine SMS mit einer konfusen Buchstabenkombination führt die Kommissare schließlich auf die richtige Spur.



Gleichzeitig gerät Sekretärin Stockl in die Bredouille, denn sie sucht verzweifelt ihren Sicherheitsschlüssel. Wie lange kann sie das vor den Kollegen geheim halten?