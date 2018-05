Erben will gekonnt sein

Als die Cops bei Miterbin Claudia Wölk fast 100 000 Euro im Hotelzimmer entdecken, gerät sie mitsamt ihrem Ehemann Anton in Erklärungsnöte. Mehr noch, als die Kommissare herausfinden, dass Anton derjenige war, den der Wanderer am Tatort gesehen hat.



Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei den Wölks um Kollegen aus Garmisch-Partenkirchen handelt: Claudia arbeitet dort als Staatsanwältin, Anton ist Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission.



Als das Alibi der Ehefrau des Toten, Miriam Langer, wackelt, wird es eng für sie, zumal die Kommissare auf Gelder stoßen, die auf das gemeinsame Konto der Langers flossen.



Während die Kommissare den wahren Täter unter Druck setzen, ist Stockls Neugierde einmal mehr geweckt. Sie will herausfinden, warum das Ehepaar Wölk getrennte Hotelzimmer bewohnt.