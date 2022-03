Gerade war den Wissenschaftlern mit Morgenroths Hilfe ein sensationeller Durchbruch bei der Forschung nach ewigem Leben gelungen. Beatrice Böttcher, die den Kommissaren bereits durch Ermittlungen in einem früheren Fall bekannt ist, war eigens nach Rosenheim gekommen, um sich die Präsentation des "SANECA Instituts" anzuhören. Nun wurde sie Augenzeugin des Unfalls und ist sich sicher, dass Morgenroth absichtlich überfahren wurde. Mit Details zum Fahrzeug kann sie den Kommissaren nicht weiterhelfen. Ihren Hinweis, dass sie während des Unfalls ein eigenartiges Brummen gehört habe, nehmen Hansen und Kaya zunächst nicht ernst.



Im Zuge der Ermittlungen gerät Labor-Assistent Jakob Hubschmied in Verdacht, den Morgenroth in flagranti beim Diebstahl von Chemikalien ertappt hatte, die er übers Internet verkaufen wollte. Hat Hubschmied den Wissenschaftler ermordet, um einer Anzeige zu entgehen?



Doch auch Achim Morgenroths neue Ehefrau, Yasmin Morgenroth, gerät in den Fokus der Kommissare. Wie sich herausstellt, hatte sich Morgenroth kürzlich wieder mit seiner Ex-Frau und Kollegin, der Chemikerin Dr. Simone Schöller, eingelassen und wollte sich von Yasmin angeblich scheiden lassen. Yasmin stellt es anders dar, wodurch wiederum Susanne Schöller in Verdacht gerät. Tatmotiv für beide Damen: Eifersucht.