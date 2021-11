Ein weiterer Verdächtiger ist Chris Erling. Das Opfer und er waren nicht nur sportlich Konkurrenten, Brandlmaier hatte Erling auch die Verlobte ausgespannt. Doch auch Jan Brandlmaier, Thomas' Bruder, und Hausmeister Ulrich Fischer kommen als Täter infrage.



Zur gleichen Zeit gerät Polizeihauptmeister Mohr durch einen fehlgeleiteten Druckauftrag innerhalb des Kommissariats in einen ziemlichen Schlamassel. Statt im Büro von Stockl kommen die Einladungen für ein kleines Grillfest bei der Freiwilligen Feuerwehr an der Information an und werden von Lange postwendend im ganzen Haus verteilt.