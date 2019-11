Das heißt: Sowohl Frau Vohrer als auch Paul Anzinger hatten ein Motiv. Und selbst Frau Strassers Ehemann in spe, Thomas Greiner, gerät in Verdacht.



Derweil hat Theresa Strasser ein ganz anderes Problem: Mord hin oder her - sie will ihre Hochzeit in jedem Fall durchziehen. Ihre Traum-Location fällt allerdings wegen eines Wasserschadens aus. Jo hat die rettende Idee: warum nicht die Hochzeit in die Musikakademie verlegen? Wenn Herr Achtziger geahnt hätte, was die Braut für Wünsche hat, hätte er sofort abgewinkt. So nimmt das Chaos seinen Lauf.