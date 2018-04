Jagd auf Watzmann

Eine andere Spur führt zu Gisela Donhauser. Sie wohnte mietfrei in ihrer Wohnung, da sie eine Liaison mit Hausbesitzer Riedel hatte. Hat Riedel, als er ihrer überdrüssig wurde, ihr gekündigt, und sie schlug zu? Für die Kommissare ein durchaus nachvollziehbares Tatmotiv, bis der Jeton einer Spielbank, der in der Wohnung des Toten gefunden wird, zur Aufklärung des Falles beiträgt.



Im Kommissariat herrscht helle Aufregung, weil alle glauben, dass Controllerin Ortmann Frau Stockls Stelle einsparen will und sie das ausgerechnet dem Innenministerium vorschlägt. Dass es sich hierbei um eine verwaltungstechnische Finte handelt, ahnt - bis auf Ortmann und Achtziger - niemand.