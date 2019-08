Theo soll seinen Bruder betrogen haben. Musste Martin Himmelreich sterben, nachdem er dahintergekommen war? Als dann auch noch Zigarettenkippen von Theo am Tatort gefunden werden, gerät der Koch immer mehr unter Druck.



Die Cops ermitteln in alle Richtungen und entdecken, dass Martin Himmelreich seine Freundin Emmi Müller erst kürzlich abserviert hat. Hat sich Emmi nun mit ihren eigenen Mitteln gewehrt und ihren Ex-Liebhaber getötet? Alles scheint klar, doch dann machen Hansen und Hartl eine interessante Entdeckung.



Im Kommissariat sorgt Mohrs Wasserschaden weiterhin für Turbulenz, da seine Wohnung offenbar nicht in der von ihm gewünschten Farbe gestrichen wurde. Dass hierbei Controller Felix Seitz eine bedeutende Rolle spielt, hätte niemand gedacht.