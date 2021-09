Als die Kommissare Stadler und Winter herausfinden, dass auch Lothar Mayerthaler seine Anteile verkaufen wollte, gerät plötzlich seine Schwester Marita in Verdacht. Und welche Rolle spielt die Prokuristin Sonja Funzpichler, die ihren Chef am Morgen tot aufgefunden hat?



Unterdessen glaubt Frau Stockl durch ein falsch gedeutetes Gespräch, dass Herr Achtziger in den Ruhestand geht. Sie organisiert ein spontanes Weißwurst-Frühstück, ohne zu wissen, dass es sich bei der Pensionierung um die des Dozenten der Musikakademie, Ferdinand Wintermüller, handelt.