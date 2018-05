Ottos letzter Sieg

Interesse weckt auch Karin Legler. Die Cops treffen sie zusammen mit ihrer Freundin Eva Simbacher auf dem Golfplatz an. Lindenthaler hatte Legler nach einem kurzen Abenteuer zugunsten von Leni Rothemund abserviert. Die Verlassene spielt zwar die Affäre runter, doch die Cops wissen, dass auch sie Erpressergeld an Lindenthaler zahlen musste.



Ein Knopf, der am Tatort gefunden wird, scheint Legler beinahe zu überführen, bis die Kommissare überraschend ein wichtiges Detail aus Lindenthalers Vergangenheit erfahren.