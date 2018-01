Ritt in den Tod

Er soll von Körner einen Deckhengst gekauft haben, fühlte sich aber über den Tisch gezogen. Als Hofer und Hansen nachweisen können, dass Nagler zur Tatzeit am Tatort war, wird es eng für den Pferdezüchter. Hat er sich an Körner gerächt?



Während jeder Spur nachgegangen wird, erfährt Sekretärin Miriam Stockl überraschende Neuigkeiten, da sie zufällig einen Schnupperreitkurs auf besagtem Reiterhof gewonnen hat. So kann sie gegenüber Hofer und Hansen am nächsten Tag mit neuen Ermittlungsergebnissen punkten: Reitlehrer Philipp Stumpfegger hat ein Verhältnis mit Katharina Körner. Hat der smarte Reitlehrer seinen Konkurrenten aus dem Weg geräumt?



Während die Rosenheimer Kommissare dem Täter schließlich auf die Spur kommen, lehnt sich Hofer bei Rechtsanwalt Fischbach einmal mehr zu weit aus dem Fenster. Für zwei Opernkarten, die Hofer über seine Schwester Marie besorgen soll, sei Fischbach bereit, über Körners Testament zu reden. Dass das Konzert seit Wochen ausverkauft ist, stört Korbinian Hofer nicht.