Fand er heraus, dass es noch einen weiteren Erben gibt? Dann hätte Frau Weber ein Motiv: Sie wollte verhindern, dass er dieses Wissen an Frau Strobl weitergibt. Verdächtig ist auch Frau Strobl: Sie hatte ein Verhältnis mit Brandeis, der sich seinerseits Hals über Kopf in eine Ferienklub-Managerin auf Mallorca verliebt hat. Hat Frau Strobl aus Eifersucht zugeschlagen?



Franz Grasegger hat vergessen, seiner Frau zu erzählen, dass er zusammen mit den Nerlingers zu einem Grillfest in den Schrebergarten eingeladen hat. Frau Grasegger fällt aus allen Wollen: Das Ganze soll schon am selben Abend stattfinden, und sie soll für die Salate sorgen. Da trifft es sich, dass Frau Lange vorübergehend einen Koch als Mitbewohner hat: Tim Wolters.