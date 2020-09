Aus den Umständen der Tat - jemand hat Dr. Rittner kurz vor der nächtlichen Heimfahrt nach Rosenheim eine Überdosis Schlaftabletten verabreicht – ziehen die Cops den Schluss: Es kann nur einer der Mitreisenden gewesen sein. War es die Ehefrau, die ihren Mann beerbt? Oder war es deren Liebhaber, Christian Frehling, der als Wein-Experte mit an Bord war? Verdächtig ist auch die Reiseleiterin Agnes Rottaler. Wollten sie und ihr Mann Georg verhindern, dass Rittner, ein notorischer Nörgler und Querulant, ihr Unternehmen in Misskredit bringt?



Und Miriam Stockl? Etwas voreilig hatte sie ihren Koffer im Bus verstaut. Als der dann zum Tatort erklärt wird, kommt sie nicht mehr an ihren Koffer, und ihre Paris-Reise steht auf dem Spiel.