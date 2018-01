Tödliche Gier

Nachforschungen bei Juwelier Toni Eiglsberger ergeben, dass Randl morgens tatsächlich ein Kollier erstanden hatte. Die Hoffnung der Cops, dass die Videobänder mehr Aufschluss über den Täter geben könnten, wird zerstört, da die Überwachungskamera nur eine Attrappe ist.



In der Zahnarztpraxis gerät Dr. Balzer zunehmend unter Druck, denn er war nicht gut auf seinen Kollegen zu sprechen. Immer mehr Patienten wechselten von Balzer zu Randl, und so sah Balzer seine Existenz gefährdet. Für die Cops ein klares Mordmotiv.



Interesse weckt auch Babsi Frei, die Sprechstundenhilfe. Sie hat Randl nicht nur zu mehr Patienten verholfen, sondern hatte auch eine Affäre mit ihm. Ist sie aber zur Mörderin geworden, als sie herausfand, dass ihr Chef eine Verlobte in London hat?



Eine überraschende Wendung nehmen die Ermittlungen, als ein zweiter Raubüberfall in der Nähe von Juwelier Eiglsberger geschieht. Recherchen ergeben, dass ein gewisser Carlo Greisinger besagten Juwelier bereits vor fünf Jahren überfallen hat. Seit einer Woche ist Greisinger wieder aus dem Gefängnis. Hat er sich mit den Überfällen an Juwelier Eiglsberger gerächt? Mit einem Trick können die Rosenheimer Kommissare den Täter schließlich überführen.