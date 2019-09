Darauf angesprochen, spielt Fichtner den Streit herunter. Als Hofer und Hansen jedoch erfahren, dass der Geschäftsmann kurz vor der Pleite steht, wird der Druck auf Fichtner immer größer.



Der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als herauskommt, dass der Ehemann des Opfers ein Verhältnis mit der Maßschneiderin Felicitas Koch hatte. Hat Koch die Nerven verloren und ihre Konkurrentin aus dem Weg geräumt?

Doch auch in der Ehe der Reichenbergers scheint nicht alles zum Besten zu stehen.



Während die Cops den Täter festnehmen, ist PR-Agentin Cosima von Windacker immer noch in Rosenheim umtriebig. Nicht nur ein Bauernkalender sorgt für Wirbel, dessen Cover Hofers Hof zieren soll. Auch die Fichtner-Hochzeit, in deren Planung sich Frau von Windacker plötzlich einmischt, droht fast zu platzen.