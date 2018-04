Lukas Beutner fand heraus, dass Frau Münzinger offenbar nur das Amt der Bürgermeisterin übernehmen will, um ihrem Mann, dem Brauereibesitzer Thomas Münzinger, bei einem Grundstücksdeal politisch Schützenhilfe zu leisten.



Gleichzeitig rückt Christiane Haeberlein, Beutners persönliche Assistentin, in den Fokus der Ermittlungen. Sie hatte überraschend bei Beutner gekündigt. Wie sich herausstellt, hatte Haeberlein eine Affäre mit dem Opfer. Ist sie zur Täterin geworden, nachdem sich Beutner von ihr getrennt hat? Oder steckt Klara, die eifersüchtige Ehefrau des Opfers, hinter dem Mord? Ein Besuch in einem Tierheim bringt die Cops schließlich auf die richtige Spur. Auch Stockls Einsatz im Gantinger Rathaus bleibt nicht ohne Konsequenzen.