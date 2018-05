Aber auch Alwin von Pöhlitz, der sich von Vroni aushalten lässt, was dem Toten gar nicht gefiel, sowie Stadtrat Georg Niedermayer, der sein Gehalt mit nicht gerade astreinen Nebengeschäften aufgebessert hat, geraten unter Verdacht. Wer also hat Dr. Waldmann erschossen? Als die Tatwaffe und darauf Fingerabdrücke gefunden werden, können die Kommissare den wahren Täter festsetzen.



Unterdessen hat sich Christian Bach in eine schwierige Lage hineinmanövriert. Er muss aus seiner alten Wohnung wegen Eigenbedarfs raus, hat aber versäumt, sich bei seiner neuen Wohnung um den Mietvertrag zu kümmern. Als er erfährt, dass er die neue Wohnung doch nicht bekommt, sieht er sich schon auf einer Parkbank übernachten. Als "Times Square"-Wirt Jo die Idee hat, dass Bach bei Pathologin Sandra Mai kurzfristig übernachten könnte, ist klar, dass dies für Wirbel in den nächsten Wochen sorgen wird.