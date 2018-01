Wer stört, stirbt

Seydel hatte seinem alten Freund Jochen Hasselt überteuerte Aufträge zukommen lassen. Darauf angesprochen, gesteht Seydel den Firmenbetrug, mit dem Mord will er aber nichts zu tun haben. Zur Tatzeit war er nachweislich im Yachtclub, was seine Frau Brigitte bestätigen kann.



Als die Kommissare schließlich das Notebook des Toten bei Hasselt finden, wird es eng für diesen. Hasselt gesteht den Einbruch in Güntzels Haus, und der Fall scheint fast gelöst zu sein. Doch dann macht Pathologin Dr. Kern eine entscheidende Entdeckung, die die Kommissare schließlich auf die richtige Spur führt.