Allerdings will Weigel zur Tatzeit gar nicht in Rosenheim gewesen sein. Darüber hinaus gibt es noch Maximilian Schober, den Bruder des Toten, und dessen Frau Lotte. Maximilian hat vor Jahren das elterliche Erbe ausgeschlagen, um das Überleben der Bäckerei zu sichern. Wollte er durch den Mord an seinem Bruder doch noch an das Erbe kommen?



Während die Kommissare versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, taucht Maries Freundin Christl Bader auf dem Hof auf, die von ihrem Ehemann Bernd betrogen wurde. Der streitet jedoch alles ab.