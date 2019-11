Arzt unter Verdacht

Während Dr. Borsdorfs Untersuchungen bezüglich Schirners Tod immer eindeutiger auf Mord hindeuten, gerät Borsdorf selbst unter Verdacht des versuchten Mordes. Die Anhalterin, die er in seinem Auto mitgenommen hat, wurde an der Stelle schwer verletzt aufgefunden, an der Borsdorf sie abgesetzt hatte. Nun liegt die junge Frau auf der Intensivstation der Schwarzwaldklinik. Unter dringendem Tatverdacht wird Dr. Borsdorf verhaftet.