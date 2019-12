Die nächste Generation

Eingeweiht ist nur Carsta, die ehemalige Haushälterin der Brinkmanns, die noch einmal einspringt.



Benjamin Brinkmann ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und arbeitet als Assistenzarzt in der Schwarzwaldklinik. Kein leichtes Erbe, wie er täglich feststellen muss. Denn für Benjamin stehen, wie früher bei seinem Vater, die Patienten mit ihren Ängsten und Nöten im Mittelpunkt seiner Arbeit. Eine Einstellung, die nicht immer mit der der Klinikführung, die unter dem Druck der Einsparungen steht, in Einklang zu bringen ist.



Als Sophie ihn am Polterabend in der Klinik abholt, spürt sie, dass Benjamin wieder einmal Probleme mit Professor Köhler, dem Chefarzt der Schwarzwaldklinik, hatte. Doch für heute werden erst einmal alle Schwierigkeiten beiseitegelegt, denn es ist ihr Polterabend, und alle sind angereist, um mit ihnen zu feiern.



Für Klaus und Christa Brinkmann ist es ein ganz besonderes Gefühl, wieder einmal im Glottertal zu sein. Vor allem bei Professor Brinkmann werden viele Erinnerungen an seine eigene berufliche Glanzzeit wach. Und so fragt er auch nach Oberschwester Hildegard. Doch niemand weiß, wo sie jetzt lebt. So wird Carsta beauftragt, nach ihr zu suchen. Carsta ahnt nicht, dass sie einem Geheimnis auf die Spur kommt.



Doch bevor Benjamin seine Sophie zum Traualtar führen kann, geschieht ein schrecklicher Unfall, der den Tag für alle Anwesenden verändern wird. Eine Rettungsaktion beginnt, für die jeder Arzt in der Schwarzwaldklinik gebraucht wird.