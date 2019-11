Familienleben

Als Inge Chandler in die Klinik eingeliefert wird und Elfi, ihre Tochter, häufig zu Besuch kommt, verändert sich Verwaltungsdirektor Mühlmann zusehends. Wie entgeistert starrt er bei jeder Gelegenheit die beiden Frauen an. Bis ihm klar wird, er hat seine in den Kriegswirren verschollene Frau und seine Tochter wiedergefunden.