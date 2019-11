Mit Geld geht alles

Christa versucht, sich ihre Zeit zwischen Arbeit und Familie einzuteilen. In großer Besorgnis um Benjamin wird ihr klar, dass ihr das Kind wichtiger ist als Karriere.



In der Hamburger Unfallklinik kann Dr. Udo Brinkmann einen Mordversuch an einem bewusstlosen Patienten gerade noch verhindern. Dabei wird er selbst lebensgefährlich verletzt und muss sofort operiert werden.