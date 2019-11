Wo ist Katarina?

Dr. Römer hat sich in die Theaterschauspielerin Constanze Zöllner verliebt. Er versäumt keine ihrer Tournee-Vorstellungen. Infolge eines Sturzes auf der Bühne muss sich Frau Zöllner in der Schwarzwaldklinik behandeln lassen. Dr. Römer plädiert für eine stationäre Unterbringung der Patientin und stößt damit nicht nur beim Autor der Theaterkomödie, Rick Ricksen, sondern auch beim Personal auf Unverständnis: Was soll aus der Aufführung werden?