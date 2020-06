Die Tote wird als Lehrerin Julia Niermeyer identifiziert. Für Zeiler und Oberländer beginnt eine komplizierte Spurensuche. Dabei stoßen sie auf die zehnjährige Schlafwandlerin Noemi Rademann, die sie im Wald - ganz in der Nähe des Tatorts - barfuß und nur mit einem Schlafanzug bekleidet, aufgreifen.



Sensibilisiert durch die eigenen traumatischen Erfahrungen in ihrer Kindheit, spürt Zeiler schnell, dass mit dem Mädchen irgendetwas nicht stimmt. Doch, was hat Noemi gesehen, und wovor hat sie Angst?